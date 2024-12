Calciomercato.it - Milan-Roma, Ranieri: “Spero che Pellegrini resti, ma deve essere contento anche lui”

Le parole di Claudioin conferenza stampa a due giorni dalla partita contro i rossoneri a San SiroClaudioprende la parola a due giorni dalla sfida contro ila San Siro.Claudio– Screenshot YutubeColgiocherà un centrocampista in più? “Domani tirerò le conclusioni, chi va in campo sono sicuro faccia una buona partita e hanno tutti la mia fiducia”.Cristante ha recuperato? “Ho letto qualche critica ai dottori, ma hanno fatto quello che gli ha detto il referto radiologico. Abbiamo rimproverato chi dovevamo e stop”.Sull’allenamento aperto ai tifosi. “Loro sono il nostro sangue, ci danno le energie e la voglia di lottare sempre. Siamo professionisti, ma un conto è avere il pubblico che ti spinge e un altro è non averne. Prima si poteva aprire di più il campo, ora è più difficile.