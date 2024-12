Latina, lo aggrediscono con calci e pugni e gli rubano il cellulare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 dicembre 2024- Nel corso della mattinata di Natale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando compagnia disono intervenuti, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., a seguito della rapina patita da un 31enne del luogo.Dagli accertamenti preliminarmente condotti dai militari dell’Arma è emerso che l’uomo, mentre si trovava a passeggiare in una piazza del Capoluogo, era stato aggredito conda due soggetti che, approfittando del fatto che la vittima era caduta a terra, erano riusciti a sottrargli il portafoglio ed il, per poi darsi alla fuga.A causa delle lievi lesioni riportate, la vittima si era recata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, per sottoporsi agli accertamenti e le cure del caso. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia dial fine di ricostruire compiutamente l’accaduto e per la individuazione degli autori della rapina.