La Cremonese si sblocca. Vandeputte, gioia Stroppa

di Mariachiara RossiCREMONALachiude il girone di andata al quarto posto, a 29 punti. La squadra dilo fa superando il Cesena al Manuzzi, grazie al primo gol diin grigiorosso. Una vittoria arrivata direttamente dalla panchina, a dimostrazione della profondità della rosa a disposizione del tecnico, che vede nella prestazione un punto di svolta con il recente passato, caratterizzato da alti e bassi. "Probabilmente ero più felice io di lui per il fatto che abbia segnato. Da tempo cercavamo questo episodio, è negli episodi che sila testa" ha commentato entusiasta l’allenatore. Parole pregne di ottimismo, quelle in conferenza stampa a fine partita, nonostante una prima parte di gara poco emozionante, in cui l’unico sussulto è provocato da una traversa colpita da Vazquez.