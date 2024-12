Lanazione.it - Fabo, poca continuità. Il coraggio non basta

Le giornate pre-natalizie di campionato non portano particolarmente bene alla, che per la terza volta in tre anni di Serie B esce sconfitta dal match che anticipa le feste. Qualcosa continua a non quadrare nella squadra allenata da coach Federico Barsotti, che sul parquet del PalaTiziano di Roma non è stata capace di confermare i progressi mostrati a Ravenna e contro Sant’Antimo. "Siamo usciti purtroppo con una sconfitta di misura dal match contro la Luiss Roma al termine di una grande lotta – analizza il condottiero degli Herons –. Siamo partiti con grande energia nell’approccio poi ci siamo un po’ smarriti, siamo stati poco lucidi in alcune situazioni in una partita che è stata comunque caotica da entrambe le parti. Noi venivamo da una settimana molto complessa, i ragazzi meritano una menzione per la forza e ilche ci hanno messo ma abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo".