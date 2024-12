Lettera43.it - È morto Walter Pedullà, intellettuale ed ex presidente della Rai

all’età di 94 anni, saggista e critico letterario di grande rilievo.socialista e docente universitario, per anni ha fatto parte del consiglio di amministrazioneRai, ricoprendo anche il ruolo di. La sua morte è avvenuta nella serata del 26 dicembre, nella sua casa di Roma, al termine di una lunga malattia legata al morbo di Parkinson. La notizia è stata confermata dalla famiglia all’Adnkronos.La carriera di, laureatosi in Lettere all’Università di Messina, ha insegnato Storialetteratura italiana moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma dal 1958 al 2005. Diventato giornalista professionista, ha collaborato con testate come Avanti!, Il Messaggero e L’Unità, fondando le riviste L’Illuminista e Il Caffè illustrato.