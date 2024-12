Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi sparita, trovati però soldi e documenti

Montefiorino (Modena), 27 dicembre 2024 – Carta di identità, patente di guida, bancomat, denaro contante e scheda telefonica.da casa non aveva portato via nulla: forse perchénon se ne è mai andata o, almeno, non se ne è mai andata volontariamente. Forse perché aè successo davvero qualcosa. A chiedere di non smettere di cercaresono i parenti e, soprattutto, la sorella Roberta che, attraverso queste pagine, lancia un nuovo appello. Non solo: Roberta sottolinea un aspetto importante che mai era emerso prima. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri nell’abitazione della 31enne scomparsa a settembre sono statitutti gli effetti personali della giovane. Tutto ciò che – se davvero si fosse trattato di allontanamento volontario – le avrebbero garantito di sopravvivere e spostarsi.