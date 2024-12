Nerdpool.it - CHRISTOPHER NOLAN a cura di Luca Malavasi: recensione

Il Professore di Storia del Cinema e cultura visuale,, edita una raccolta di saggi che indagano sei dei più famosi film del regista inglese SirEdward, vincitore all’ultima edizione degli Oscar con Oppenheimer. Il libro è stato pubblicato per la casa editrice Marsilio e fa parte della Collana Elementi, incentrata sui capolavori di registi come David Lynch, Stanley Kubrick, Ingrid Bergman e gli italiani Bernardo Bertolucci e Matteo Garrone.TramaMemento di Pier Maria Bocchi: il saggio prende le mosse dalla raccolta di fantascienza di Ray Bradbury, The illustrated man del 1951, e ne confronta la trama con il lungometraggio diche lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Memento, e con la trasposizione del 1969 diretta da Jack Smight. Il protagonista della storia ha incisioni sulla pelle che prendono vita e diventano racconti, come Leonard Shelby, personaggio principale di Memento, che ha il corpo ricoperto di memorandum per ricostruire la storia dell’omicidio della moglie; i tatuaggi servono a tenere traccia dei suoi ricordi, soffrendo lui di amnesia lacunare, o perdita della memoria a breve termine.