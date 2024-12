Ilgiorno.it - Cade con la moto da cross. Muore a 20 anni in una cava

LOGRATO (Brescia) Ancora una tragedia nel Bresciano e a farne le spese è stato un ragazzo di 20di Travagliato, Pietroi, che è caduto da unadaall’interno di unadi Lograto, in Bassa bresciana. È accaduto ieri attorno alle 16, mentre un gruppetto composto da quattro giovani, tra cui il figlio del proprietario dell’impianto estrattivo, la “di Berlingo” del Gruppo Gatti, si stava divertendo in quell’area di via IV Novembre. L’ incidente sarebbe stata una tragica fatalità, anche se al momento non è noto se fosse possibile praticare attività sportiva in quel luogo. Spetterà alle forze dell’ordine fare chiarezza. Nessuno, oltre al giovane travagliatese è rimasto coinvolto. Sono stati gli amici a chiamare il numero unico 112 e a chiedere aiuto. Gli operatori della centrale di Brescia, contattata la Soreu Alpina e contattate le forze dell’ordine, hanno mandato sul posto un’ambulanza, un ‘auto con medico a bordo e l’eliambulanza.