Ilfattoquotidiano.it - Natale in cassa integrazione, le storie di chi non fa festa dall’auto alle concerie: “Stiamo bruciando i risparmi per badare alla sussistenza”

L’ultima auto che ha assemblato è stata un’Alfa, erano le prime settimane del 2020 e la pandemia non era ancora iniziata. Da allora Margherita Claverio non è mai più entrata nel reparto Carrozzerie di Mirafiori, la sua casa dal 1988. Paradossalmente proprio il periodo del Covid è stato l’ultimo in cui ha ricevuto uno stipendio pieno, poiché era stata spostata nell’area di produzione delle mascherine. “Poi laè diventata la mia seconda pelle”, racconta a Ilfattoquotidiano.it quando manca poco più di un mesefine degli ammortizzatori sociali. Senza un intervento in deroga, il 14 febbraio scatterà il licenziamento per lei e gli altri 249 che Stellantis aveva dirottato di reparto.Stefano e l’addiovacanzeA Stefano Borgo, invece, restano dodici mesi di speranze e anche lui, durante i momenti più duri del coronavirus, ha lavorato come mai negli ultimi anni.