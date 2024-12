Agi.it - Morto il parroco di Brancaccio. Le lacrime dell'Arcivescovo

AGI - Èdon Maurizio Francoforte, per sedici annidi, concreta e appassionata guidaa comunità di San Gaetano, continuatore'opera del prete martire Pino Puglisi ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993. È deceduto, dopo una lunga malattia, nella nottea vigilia di Natale. È nato a Palermo il 7 marzo del 1962 e ordinato presbitero il 25 maggio del 2002. Lascia la testimonianza, è stato detto, di una "vocazione esemplare", "pane spezzato" a servizioa Chiesa di Palermo e del quartiere in cui operava sulle orme del Beato '3P'. La salma è stata sistemata nella sua chiesa, divenuta casa di tanti in questi anni, e presto meta, sin da ieri, di un pellegrinaggio commosso, con adolescenti, giovani e adulti che da ogni parte del quartiere e anche dall'esterno, sono venuti a rendergli omaggio in un clima di famiglia e accoglienza.