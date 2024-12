Sport.quotidiano.net - Il Pisa batte la capolista Sassuolo 3-1 con i gol di Touré e una doppietta di Tramoni

, 26 dicembre 2024 - Ilsupera ilper 3-1. La squadra di Inzaghi, trascinata da uno straordinario, autore di una, ha messo in mostra solidità difensiva e incisività in attacco. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie alle reti di, ilha consolidato il risultato nella ripresa, resistendo alla pressione degli ospiti e concedendo solo un gol su errore difensivo. Una prestazione corale applaudita dai 9.300 spettatori, record stagionale, che ha reso l’Arena Garibaldi teatro di una giornata memorabile. Primi dieci minuti di grande studio, con i nerazzurri che rintuzzano le giocate degli ospiti, ma sbagliano troppo nelle ripartenze, affrettando anche la giocata quando non serve. La prima conclusione è delcon Doig che lascia partire un sinistro che termina ampiamente a lato.