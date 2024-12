Panorama.it - Quel campanello della Chiesa svedese

Giorni fa ho letto che ladi Svezia è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili di prepararsi alla possibilità di seppellire 30 mila persone in caso di guerra. Sì, avete letto bene: il Paese cheneutralità ha fatto una bandiera (persa la Finlandia, conquistata quasi 200 anni fa da Pietro il Grande, Gustavo XIV proclamò lo stato di neutralità del regno) non esclude un conflitto con decine di migliaia di vittime. Tutto ciò dopo l’adesionenazione scandinava alla Nato, come reazione all’invasione dell’Ucraina. Gli svedesi sono previdenti e dunque il dipartimento per i cimiteriluterana si è subito messo al lavoro, chiedendo ai municipi di individuare i luoghi dove seppellire i caduti. Al comune di Göteborg, per esempio, sono stati richiesti dieci ettari di terreno, in modo da far fronte alle esequie del cinque per centopopolazione.