Dopo l’apertura della Porta Santa di ieri, 24 dicembre, oggiha pronunciato il messaggio natalizio con la benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia esterna della basilica di San Pietro. “lee in”, è stato l’appello del pontefice. Domani, 26 dicembre, alle ore 9, il pontefice si recherà nel carcere di Rebibbia, mentre a mezzogiorno guiderà la preghiera mariana dell’Angelus.: “le, si abbia audacia di aprire porta negoziato”“le! Si abbia l’audacia di aprire la porta al negoziato e a gesti di dialogo e d’incontro, per arrivare a una pace giusta e duratura”. Lo ha dettoaffacciandosi dalla loggia centrale della Basilica vaticana, nel corso del tradizionale messaggio natalizio ai fedeli presenti in Piazza San Pietro, prima di impartire la benedizione Urbi et Orbi.