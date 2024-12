Metropolitanmagazine.it - Cinque combo make-up perfette per le feste (e non solo)

Come truccarsi a Natale? Tombolate con parenti, cene con gli amici, uscite nei bar o ancheper sentirsi più carin* durante queste, abbiamo selezionato-upfacili da riprodurre e d’effetto. La base da cui partire? Sicuramente un rossetto rosso: d’impatto, del colore delle, e perfetto per ravvivare subito un trucco senza troppi giri di pennelli. Se avete poco tempo, partire dal rossetto, di qualunque tonalità sia, sarà un minimo sforzo massima resa. Ma nonrossetto rosso: anche i gloss, super di tendenza quest’anno, possono essere protagonisti.-up per le: da dove partire?Tre abbinamenti classici ma non banali, insieme al rossetto rosso sono sicuramente:Ciglia chilometriche: una buona dose di mascara (o ciglia finte), unito a un tocco di illuminante (magari sia in viso che nell’inner corner) è un tocco super chic e di classe con il rossetto rosso, che diventa protagonista.