L’inesistente auto elettrica Pierce-Arrow di Nicola Tesla

Circola un’immagine che raffigurerebbe la fantomaticadi, creata nel 1931 e associata alla, una casamobilistica americana attiva dal 1901 al 1938. Insieme all’è presente un uomo non identificato, ma alcuni presumono si tratti proprio di. Oltre a non somigliargli, l’assomiglia piuttosto a un modello sovietico del 1967. Si tratta, infatti, di un’opera generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, accompagnata da una narrazione che non sta in piedi.Per chi ha frettaLa storia che accompagna l’immagine è ricca di informazioni fasulle e non verificate.L’re della bufala è Peter Savo nel 1967, il quale si presentò falsamente come nipote di.L’immagine presenta alcuni errori tipici dell’AI generativa.