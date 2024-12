Ilrestodelcarlino.it - Il grazie all’ospedale:: "Nostra madre è salva"

Arriva un altro importante ringraziamento per il professor Salomone Di Saverio, direttore del reparto di Chirurgia presso l’ospedale "Madonna del Soccorso di San Benedetto". Nel tempo Di Saverio si è specializzato nella chirurgia oncologica uno dei fronti più difficili della chirurgia, anche sotto il profilo emotivo. Abbiamo avuto modo di evidenziare la qualità e l’importanza dei suoi interventi, talvolta anche al limite del possibile. Adesso a volerlo ringraziare è la famiglia della signora Dina, del vicino Abruzzo, operata di un carcinoma al fegato all’età di 85 anni e con altre patologie. "Non c’erano più speranze per lei. L’avevamo portata in un ospedale abruzzese e dopo un breve ricovero ci consigliarono di portarla in qualche centro specializzato del nord Italia ’da Bologna in su’ ci dissero – raccontano i familiari della donna – Lacongiunta ormai non era più in grado di muoversi e neppure di parlare, così abbiamo deciso di affidarcidi San Benedetto dove opera il professor Di Saverio".