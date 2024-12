Ilfattoquotidiano.it - “Fuori di cella”: su Radio Popolare gli auguri dei detenuti alle famiglie. Che possono rispondere in diretta e arrivare dietro le sbarre

A portare il Buon Natale nelle carceri di Bollate, Rebibbia e Lodi quest’anno ci hanno pensato i volontari e “” che domattina farà da “ponte” tra ie i parenti che graziefrequenze della storicamilanese potranno scambiarsi glipur non vedendosi in faccia. Protagonista dell’iniziativa “di” sarà la parola: quella delle persone in, registrata nei giorni scorsi con l’autorizzazione delle direzioni; quella di mogli, figli, mamme, papà, fratelli che dnovedieci e mezza potranno telefonare inallo 02.33001001 per fari loro messaggi a chi è in stato di detenzione; quella di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, presidente e coordinatrice di Antigone, ma anche conduttori a “” di “Jailhouse Rock” che saranno in studio per concertare le voci di tutti.