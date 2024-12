Sport.quotidiano.net - Fabbri, tutta la potenza dei sogni. "Voglio i 23 metri e due Mondiali. Quando entro in pedana sono felice»

Nei giorni in cui tutti fantasticano del ’25, l’anno che verrà, Leonardopensa.al 23. Intendendo iche il pesista fiorentino si prefigge di raggiungere per la prima volta coi suoi lanci poderosi, quelli che l’hanno già proiettato nel gotha mondiale della specialità., come trascorre queste feste? "tornato da un lungo stage di preparazione in Sudafrica, in gennaio ce ne sarà un altro. Diciamo che’in vacanza’, ma si tratta di un relativo riposo fisico". Il 2024 le ha dato tanto. "Sì, dopo l’argento mondiale dell’anno prima,riuscito a vincere gli Europei a Roma e la Diamond League, con tanto di record italiano (22,98, ndr) superando per la seconda volta quello storico di Alessandro Andrei. Un mito, fiorentino come me. E che mi scrive sempre. Tutto incredibile".