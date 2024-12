Panorama.it - Enel innova, fondendo forma e contenuto: arrivano le cassette stradali di alto design

A Firenze, Bari e Genova sono già installate, presto lo saranno in altre città italiane. Sono le nuove, di cui raccontiamo la storia. Non si tratta di oggetti banali: la cassettaè stata riconosciuta valida per la candidatura dell’ADIIndex, premio promosso dalla prestigiosa Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e rivolto all’eccellenza del made in Italy. Per inquadrare lo scenario energetico nel quale nasce, va evidenziato come la transizione energetica in corso impatti in modo determinante sulle reti elettriche. Con l'avvento di fonti rbili sempre più diffuse, con la progressiva elettrificazione nell’industria e nei trasporti, le reti elettriche - in particolare quelle distributive - diventeranno in modo più significativo il baricentro del nuovo sistema energetico.