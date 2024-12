Calciomercato.it - Coppia in testa in Serie A, Milan e Roma a pari punti: la classifica senza errori arbitrali

Ultimo turno di campionato prima di Natale, nonostante il Var ci sono deglioggettivi che hanno inciso sulla attuale graduatoriaLa diciassettesima giornata diA si è chiusa ieri sera con il monday night tra Inter e Como. Un lungo week end iniziato venerdì con Verona-, che come in ogni turno non ha risparmiato polemiche a livello arbitrale.A,– Calciomercato.itPer stessa ammissione del designatore Rocchi ci sono stati diversida parte dei fischietti italiani, non tutti sanati con l’intervento del Var. Ma mentre per alcuni episodi ‘grigi’ si poteva andare ad interpretazione, ce ne sono stati altri oggettivi che hanno portato ad un risultato di campo diverso da quello che presumibilmente sarebbe stato prendendo decisioni corrette.