Tg24.sky.it - Capodanno 2025, cosa fare a Verona: gli eventi in programma

Leggi su Tg24.sky.it

La sera del 31 dicembre sono molte le proposte per il. Innanzi tutto la consueta grande festa spettacolo in Piazza Brà, ma ci sono anche i veglioni nelle discoteche e locali del centro storico, i cenoni nei ristoranti e negli edifici storici, le feste nelle ville rinascimentali. È possibile scegliere tra unromantico, party esclusivi e trasgressivi, oppure trascorrere una notte di San Silvestro in stile classico con gli amici o la famiglia. La città ben si adatta a tutte le situazioniIl veglione in piazza BràDavanti all'Arena c’è il consueto grande show con artisti e ospiti famosi, concerti e dirette sui canali televisivi nazionali. Raggiunge il suo apice a mezzanotte, quando un incredibile spettacolo di musica e fuochi d'artificio illumina tutta la piazza e colora di luce la millenaria Arena.