Secoloditalia.it - WhatsApp: da gennaio non funziona più su questi 19 modelli. Per tutti gli altri c’è ChatGpt gratis

Con l’arrivo del 2025, grandi novità per: dal primola app di messaggistica nonsu 19di cellulari di marche importanti come Samsung, Motorola e Apple. Ma apre anche alla intelligenza artificiale, gratuitamente, inserendo in rubrica un numero di telefono che fa da assistente virtuale agli utenti.Partiamo dalle rottamazioni. Meta, la società proprietaria dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha infatti deciso di non adeguare più l’applicazione per dispositivi che non supportano versioni di Android pari o superiori alla 5.0. Inoltre, dal 5 maggio 2025, l’app non sarà più disponibile anche su alcunidi iPhone.Tra iesclusi dal servizio figurano alcuni smartphone un tempo molto popolari, come il Samsung Galaxy S3, il Motorola Moto G di prima generazione, l’HTC One X e il Sony Xperia Z.