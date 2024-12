Puntomagazine.it - Villaricca: In Memoria di Santo Romano e delle Vittime Innocenti: Un momento di riflessone e solidarietà

L’Amministrazione Comunale diha accolto l’invito dell’associazione Idee e ConcretezzaIl 22 dicembre, dalle ore 19:00 alle 19:10, l’Amministrazione Comunale, accogliendo con sensibilità l’invito della nostra associazione Idee e Concretezza, si unirà a noi in undi riflessione per onorare ladel giovanee di tutte ledi omicidi e ferite. In segno di rispetto, saranno spente le luci della Casa Comunale e di alcuni alberi, come simbolo di silenziosa vicinanza a chi ha perso la vita in circostanze tragiche. Vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione per aver accolto con cuore aperto questo gesto, che rappresenta un segno die dicollettiva. Uniamo le forze per mantenere viva ladel giovanee di tutte le, affinché il loro sacrificio non venga mai dimenticato.