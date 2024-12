Sport.quotidiano.net - Uomo mercato. Nico Paz, l’osservato speciale all’esame San Siro

Più una squadra diventa forte e più è complicato pensare a come migliorarla. In estate Simone Inzaghi ha tracciato un profilo mancante nella sua Inter: un attaccante in grado di saltare l’, forte nell’ultimo passaggio. Aveva chiesto Gudmundsson, ma non c’erano fondi per lanciare l’assalto e la situazione dell’islandese (alle prese in patria con un processo per una presunta violenza di cui si attendeva ancora il giudizio in appello) era un altro elemento a sfavore. Si aggiungeva un’ostativa numerica: Arnautovic e Correa non avevano alcuna intenzione di partire, mentre Lautaro, Thuram e Taremi erano considerati intoccabili: il rischio era quello di essere in troppi. Nella prossima estate saranno liberi sia l’austriaco (per il quale c’è una clausola per prolungare di un anno a cui difficilmente si farà ricorso) che il “Tucu“.