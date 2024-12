Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “Non ci sono ancora piani per un incontro tra Putin e Trump”

Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha detto all’agenzia russa Tass che non ciinput per organizzare untra il presidente russo Vladimire il presidente eletto degli Stati Uniti Donald. “Finora non cistati impulsi reali“, ha detto in risposta a una domanda se ci sia la possibilità di unanche prima dell’insediamento di, o se non ci sianospecifiche o prerequisiti per un contatto faccia a faccia.: “Voglio incontrareil prima possibile”Il presidente in pectore degli Stati Uniti, Donald, parlando ai suoi sostenitori in occasione di un evento aPhoenix, ha dichiarato che uncon il presidente russo Vladimir“è una delle cose che voglio fare il prima possibile”. Lo riporta la Cnn. Lo stesso“ha detto che vuole incontrarmi il prima possibile”, ha aggiunto, per cui “dobbiamo porre fine a questa guerra”.