Trump, il ritorno: "Con me solo due generi: uomini e donne. Basta trans e follie woke"

Il presidente eletto Donaldincendia il palco dell’America Fest, l’evento organizzato dal gruppo conservatore Turning Point Usa, con un discorso che fa immediatamente il giro del mondo. Davanti a una platea di giovani repubblicani,promette di fermare «il deliriogender» e traccia la strada per l’America 2.0. «Una rivoluzione del buon senso», la definisce il tycoon.: “Stop alle: esistonodue”«Il 20 gennaio firmerò decreti per vietare le mutilazioni genitali sui bambini e per escludere le personegender dall’esercito e dalle scuole», preannuncia The Donald. «La politica ufficiale degli Stati Uniti sarà che esistonodue: maschile e femminile», aggiunge poi, suscitando ovazioni dalla folla presente a Phoenix.Il presidente è tornato e pronto a mettere fine alla «folliagender», ma attenzione questo èil primo dei punti sulla sua agenda.