Tartufi all’arancia senza cottura golosi veloci e profumatissimi!

!Ci sono dei dolcitempo, ever green che vanno bene sempre e comunque, in ogni momento dell’anno e in ogni occasione.È per esempio il caso di questi eleganti e buonissimiche ti presentiamo qui sotto.Non si cuociono e si conservano nel frigorifero. Se arriva un ospite inatteso in un attimo possiamo fare una splendida figura. E se poi non ci sono ospiti, beh, ce li possiamo divorare tutti da soli.Vediamo la ricetta.!Gli ingredientiCi serviranno: un quarto di tazza di burro; la scorza grattugiata di un’arancia; tre cucchiai di panna per dolci; mezzo cucchiaio di estratto d’arancia; due o tre gocce di colorante alimentare arancione; mezza tazza di zucchero a velo; una tazza di cioccolato bianco in scaglie.