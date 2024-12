Lopinionista.it - “Sulle orme del K2”: il documentario su Rai 3

spedizione femminile al K2 – Credits Riccardo SelvaticoA circa sei mesi di distanza, tutto è pronto per tornare simbolicamente tra le cime della seconda vetta più alta del mondo. Il 2 gennaio 2025, in prima serata su Rai 3 (ore 21.20), andrà in onda il docufilm “del K2”, realizzato da Rai con Rai Documentari, che racconta la spedizione femminile italiana e pakistana sul K2 dell’estate scorsa. La spedizione è stata promossa dal Club alpino italiano, con il patrocinio del Ministero del Turismo e dal Ministero degli Esteri.Il, nato da un’idea di Massimiliano Ossini e Gian Luca Gasca, farà vivere agli spettatori, attraverso immagini inedite e interviste esclusive, le emozioni delle protagoniste di questa avventura: nove donne – quattro alpiniste italiane (Anna Torretta, Federica Mingolla, Silvia Loreggian e Cristina Piolini), quattro pakistane (Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar e Samana Rahim) e un medico (Lorenza Pratali) – partite a giugno per celebrare, ripercorrendone le, la celebre prima salita del K2.