Morta la cantante Alfa Anderson voce di alcuni indimenticabili successi degli anni ’70

All’età di 78è scomparsa, la celebreChic eprincipale di uno dei pezzi più iconiciSettanta, “Le Freak“. La triste notizia è stata diffusa dal suo compagno di band, Nile Rodgers, che ha condiviso un video sui social contenente alcune immagini storiche del gruppo, accompagnato dalla scritta “Grazie per tutto”.Leggi anche:Monza, attraversa i binari e viene travolta dal treno: il dramma a 42La carriera musicale diè iniziata con gli Chic, nei quali entrò subito dopo la loro formazione, diventando una delle voci di punta. Ha prestato la suaa numerosidella band, tra cui “My Forbidden Love”, “Good Times” e “I Want Your Love”, oltre al già citato “Le Freak”, un brano che ha raggiunto la fama mondiale, e “At Least I’m Free”.