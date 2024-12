Pianetamilan.it - Milan, 27° compleanno per Luka Jovic: il numero 9 rossonero

Oggi è ildell'attaccante e9 del. Il serbo ex Real Madrid e Fiorentina oggi compie 27 anni. Egli è un calciatore duttile, che può ricoprire diversi ruoli: punta, seconda punta, trequartista ed anche ala.ha esordito nel calcio professionistico con la Stella Rossa il 28 maggio 2014 contro il Vojvodina. Il quel match, finito 3-3, l'attaccante serbo segnò il gol del pareggio che fece vincere il titolo di campione di Serbia alla sua squadra. Grazie a quel gol, segnato a 16 anni, 5 mesi e 5 giorni,divenne il marcatore più giovane nella storia della Stella Rossa. Nel luglio 2015, esordì nelle coppe europee in occasione dei preliminari d'Europa League contro i kazaki del Kairat Almaty. Nel febbraio del 2016 passò al Benfica per 2 milioni di euro. Esordì in campionato contro il Boavista ed in Champions League contro il Bayern Monaco.