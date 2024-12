Quotidiano.net - Metti l’influencer in Borsa. È lui a dire come si investe

NIENTE PIÙ GIORNALI, news di agenzia o notiziari alla radio e in tv. Per informarsi sulla finanza e gli investimenti, gli italiani hanno ormai un canale privilegiato: i popolarissimi social networkFacebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp o Tik Tok. A rilevarlo nei mesi scorsi è stata l’ultima edizione dell’Osservatorio Edufin, l’indagine annuale sullo stato dell’educazione finanziaria in Italia, realizzata dalla casa di gestione del risparmio Pictet AM, in collaborazione con la società di ricerca Finer Finance Explorer di Nicola Ronchetti. Secondo l’Osservatorio Edufin, la quota di italiani che utilizzano i social networkcanale preferito per informarsi sui temi finanziari ha raggiunto nel 2024 il 36%, in crescita rispetto al 27% registrato nel 2021. Contemporaneamente, sempre secondo i dati dell’Osservatorio, prosegue il costante declino della stampa e della televisionemezzi di informazione economica e finanziaria.