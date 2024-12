Lopinionista.it - Meduza: la biografia

MILANO – In soli due anni dalla formazione, avvenuta nel 2019, isono diventati gli artisti italiani più ascoltati nella storia della musica mondiale, superando i 21 miliardi di stream complessivi. Hanno riportato la musica house nelle radio diurne di tutto il mondo, ottenendo un grandissimo riscontro. Il trio – composto dai musicisti, produttori e DJ Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani – ha pubblicato il suo primo singolo Piece of Your Heart nel 2019, un successo globale con oltre 950 milioni di stream.Da allora ihanno fornito la tela creativa a collaboratori del calibro di Ed Sheeran, Dermot Kennedy, Sam Tompkins, Florence Welch, John Legend, Hozier e Becky Hill. Hanno pubblicato hit dance schizzate in vetta alle classifiche statunitensi, ottenuto certificazioni multi diamante, platino e oro in tutto il mondo e persino una nomination ai Grammy, senza alcun segno di rallentamento.