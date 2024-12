Oasport.it - Max Purcell sospeso dall’ITIA: cosa cambia rispetto alla vicenda di Jannik Sinner

La stagione 2024 del tennis mondiale si è conclusa e già si pensaprossima. Indubbiamente, l’annata non è stata solo caratterizzata dai riscontri agonistici che più lasciano il segno nella memoria collettiva, ma anche dai casi positivi in test antidoping. Il riferimento è a quanto accaduto al n.1 del mondo,, en.2 WTA, Iga Swiatek.Ebbene, in queste ore, si è aggiunto a questa lista Max. Il giocatore australiano ha ammesso di avere violato le regole antidoping utilizzando un “metodo proibito” ed è statoprovvisoriamente dInternational Tennis Integrity Agency a partire dal 12 dicembre 2024. Come si legge nel comunicato dell’ITIA: “Perè vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis“.L’aussie, vincitore del doppio quest’anno negli US Open in compagnia del connazionale Jordan Thompson e a Wimbledon due anni fa con Matthew Ebden, ha chiarito quanto accaduto in un post sui social: “Come annunciato oggi, ho accettato volontariamente una sospensione provvisoria perché ho ricevuto inconsapevolmente un’infusione endovenosa di vitamine superiore al limite consentito di 100 ml.