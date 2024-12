Il giallo di Lecco ritrovato il corpo di una donna senza vita vicino la statale Investita e abbandonata da un pirata della strada?

Leggi su Dayitalianews.com

Una vicenda macabra avvolta dale dal mistero si è verificata a Nibionno, in provincia di, dove oggi 23 dicembre poco prima delle 8:00 è stato segnalato ildi unala36, lungo la via Valassina, che scorre al latocorsia in direzione Milano,la zona industriale.ritrovataAlcuni passanti hanno notato ile hanno subito allertato l’1-1-2, che ha inviato sul posto l’ambulanza dell’Sos Lurago e l’elisoccorso volato da Como. Il personale medico, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso, di cui al momento non si conoscono le generalità.La notizia è giunta anche all’orecchio del sindaco Laura Di Terlizzi, che è intervenuta sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieristazione di Costa Masnaga, che hanno avviato le indagini per risalire a quanto accaduto.