Ha segnato Mussolini! | se un gol tira fuori il fascismo che c’è in curva

Lo speaker impazzito aizza il pubblico al grido di “Romano, Romano!”, e i tifosi esultano evocando a squarcia gola il nome del Duce, col saluto fascista. Questa scena, che probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato di poter vedere in uno stadio italiano, non viene da qualche futuro distopico, non è stata generata con l’AI. È reale e infatti ha già fatto il giro del mondo. Un’altra splendida pubblicità per il nostro calcio.È successo quello che era facile prevedere sin da quando Romano Floriani, figlio di Alessandra, pronipote di Benito, muoveva i suoi primi passi nelle giovanili della Lazio, subito attenzionato da curiosità e attenzioni per quel (secondo) cognome pesante che porta. Siccome il ragazzo è pure bravino, era solo questione di tempo perché debuttasse fra i professionisti e segnasse la sua prima rete: domenica, in Serie B, nella vittoria della Juve Stabia (la squadra in cui gioca in prestito) contro il Cesena.