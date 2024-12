Terzotemponapoli.com - Ferrara: “Conte ha ridato fiducia all’ambiente intero”

Ciro, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Rai Radio 1. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Napoli e Juventus.: “È un campionato molto interessante”“È un campionato molto interessante, c’è grande equilibrio e anche i risultati di ieri lo dimostrano. In questo momento lì davanti sono in tante le squadre che possono lottare per questo obiettivo. Trovatemi un motivo perché il Napoli non possa arrivare fino in fondo.ha, in primis ai giocatori. Conoscendo Antonio, sono sicuro che cercherà di mantenere l’attenzione molto alta fino alla fine. Cercherà in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo.ha sistemato la fase difensiva, sono convinto che nonostante l’assenza importante di Buongiorno, credo che possa mantenere il trend difensivo”.