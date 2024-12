Ilrestodelcarlino.it - Escursionista disperso sul Monte Vettore: ecco dove si era rifugiato

Ascoli Piceno, 23 dicembre 2024 - Un, sorpreso dal forte maltempo che sta attanagliando le Marche, eda ieri sul, nell'Ascolano, è stato ritrovato oggi sano e salvo grazie all'intervento del Soccorso alpino e speleologico Marche, stazione di Ascoli Piceno. Aveva trovato rifugio al bivacco Zilioli. L'allarme è scattato ieri sera quando i familiari dell'uomo, preoccupati per l'assenza di contatti da diverse ore, hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri carabinieri di Arquata del Tronto. Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente, monitorando costantemente la situazione meteo. Fortunatamente, l', approfittando di una tregua del maltempo, intorno alle 22 è riuscito a mettersi in contatto con i carabinieri.