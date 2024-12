Sport.quotidiano.net - Camaiore schiacciasassi. Ennesima prova da "big"

2 Fratres Perignano 0(4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Velani, Zambarda, Belli; Amico, Granaiola (46’ st Zavatto), Anzilotti; Da Pozzo; Nardi (32’ st Kthella), Chiaramonti (41’ st Bacci). (A disp.: Barsaglini, Bologna, Navari, Fani, Bastillo, M. Ricci). All. Cristiani. FRATRES PERIGNANO (4-3-1-2): Serafini; A. Ricci, Genovali, Lucaccini, Mogavero (32’ st Mariani); Viola, Gamba (25’ st Cutroneo), Meucci (32’ st Rotunno); Regoli (32’ st Misseri); Rossi, Taraj. (A disp.: Becherini, Tadini, Zocco, Badalassi, Rofi). All. Falivena. Arbitro: Mauro di Pistoia (assistenti Luti di Livorno e La Veneziana di Viareggio). Reti: 16’ pt Nardi; 12’ st Chiaramonti. Note: ammoniti Meucci (F), Viola (F), Granaiola (C), A. Ricci (F), Borgia (C), Rossi (F) e Cutroneo (F); angoli 6-5 per il Fratres Perignano; recupero 2’ pt e 4’+1’ st.