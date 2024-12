Rompipallone.it - Calciomercato: Endrick in Serie A, si chiude in prestito

A sorpresa il Real Madrid sembra essere pronto a dire addio alla sua stellina. Ci potrebbe essere una partenza ina gennaioRivoluzione a gennaio in casa Real Madrid. L’inizio difficile potrebbe portare i Blancos a gennaio di dare vita ad una sorta di cambiamenti importanti. Naturalmente sono in corso le valutazioni e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. La volontà da parte di Ancelotti è quella di permettere a chi ha trovato meno spazio in questa prima parte di stagione e tra di loro c’è anche. La stellina brasiliana ha avuto qualche piccolo problema ad ambientarsi e quindi dalla Spagna si parla di una sua possibile partenza a titolo temporaneo fino a giugno.Secondo le informazioni di fichajes.net, il Real Madrid starebbe ragionando sulla possibilità di dareindurante ilinvernale e laA resta alla finestra.