Ilrestodelcarlino.it - Restituiti i soldi e i gioielli presi a una 83enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono stati fermati giovedì dai carabinieri di Cesenatico e San Mauro Pascoli, con il contributo dei colleghi di Pesaro, due uomini e una donna autori di truffa a danno di due anziani. I carabinieri hanno sequestrato la refurtiva in possesso dei malviventi e l’hanno restituita alle vittime. I beni sottratti erano in gran parte monili d’oro e. I reati sono stati commessi nei giorni scorsi. I malviventi si erano resi responsabili di una truffa ai danni di un’anziana del luogo, con l’ormai nota tecnica del finto carabiniere. La vittima, una donna, era stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo che, spaventandola con il pretesto del figlio trattenuto in caserma, la induceva a consegnare 1000 euro e diversiad una donna, presentatasi poco dopo quale incaricata al ritiro, che sarebbero stati necessari per pagare le spese relative al rilascio del figlio.