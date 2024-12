Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

22 dicembre: il Natale è alle porte e con esso il caos, le riunioni familiari e l’immancabile “Chi porta il panettone?”. Le stelle, tra un brindisi e l’altro, vi osservano e si divertono un sacco con i vostri dilemmi esistenziali. Pronti a scoprire cosa vi riserva il destino (oltre al traffico pre-festivo)?Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete talmente determinati a far valere le vostre idee che nessuno osa contraddirvi. Ma ricordate: la diplomazia è un’arte, e urlare “Ho ragione io!” non sempre è efficace. Provate con un sorriso. O con un cioccolatino offerto come tangente. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi siete maestri nell’arte del procrastinare. Sì, il Natale è vicino, ma voi siete convinti che c’è ancora tempo per i regali. Spoiler: non c’è. Le stelle consigliano di muovervi, o rischiate di finire a comprare calzini al distributore automatico.