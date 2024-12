Ilveggente.it - Monza-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciassettesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.In Coppa Italia contro il Cagliari ladi Thiago Motta ha reagito alle critiche piovutele addosso dopo il pareggio, l’ennesimo in campionato, contro il Venezia ultimo in classifica. Un successo largo e convincente quello dei bianconeri, che hanno mandato in gol ben tre giocatori arrivati in estate a Torino (Nico Gonzalez, Koopmeiners e Conceiçao). Nel 4-0 rifilato ai sardi c’è stata gloria anche per Vlahovic, protagonista qualche giorno prima di un acceso dibattito con una parte della tifoseria.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itSegnali importanti, soprattutto adesso che sembra attenuarsi l’emergenza infortuni.