Ilfattoquotidiano.it - Migranti e Paesi sicuri, Meloni: “La Cassazione ci dà ragione”. I passaggi della sentenza che la smentiscono (e il testo integrale)

Che lasul potere-dovere del giudice di sindacare la famosa lista deinon avrebbe messo d’accordo tutti, era prevedibile. Ma siamo andati oltre. Come nel casoCorte di giustizia europea del 4 ottobre, le opinioni divergono anche su quanto esattamente scritto dai giudici. Il governo ha rivendicato fin dalle prime ore: “Laci dà”. La premier Giorgiarilancia anche dalla Lapponia: “Mi pare che laabbia sostanzialmente datoal governo italiano sul fatto che è diritto dei governi stabilire quale sia la lista dei, mentre i giudici possono entrare nel singolo caso rispetto al paese sicuro ma non disapplicare in toto” la normativa interna. Insomma, rivendica la principale tesi del governo: non compete ai giudici decidere quali sono i