Ilfattoquotidiano.it - Dazn va in crash durante Usyk-Fury 2: utenti inviperiti sui social e sulla fan zone della stessa piattaforma

Il buio all’improvviso.il quarto round del match valevole per il campionato mondiale dei pesi massimi di boxe tra l’ucraino Olexandre l’inglese Tysonil segnale del broadcaster si è interrotto e non è più ripreso.i vari fan che hanno dovuto pagare oltre 20 euro per vedere il match-rivincitasfida di maggio scorso, vinta da. Nella fandicommenti e insulti in tutte le lingue del mondo per il match in pay per view tra i più vististoria dello sport. Un disservizio, quello di, senza precedenti e che costerà tantissimo al broadcaster in termini di credibilità e anche economici.L'articolova in2:suifanproviene da Il Fatto Quotidiano.