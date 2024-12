Laprimapagina.it - Comprare casa con la formula di affitto con riscatto: come funziona?

Anche in Italia si puòcon ladicon. Ma? Senza dover ricorrere al mutuo bancario si può optare per l’con.L’conè un contratto che permette prendere inunae di diventarne proprietario dopo un determinato periodo di tempo. Il proprietario dellaconcede la locazione per un certo periodo di tempo, sapendo che il vero interesse è quello di acquistarla. Al termine della locazione, quella prevista nell’accordo, si procede con l’effettiva compravendita dell’immobile, momento in cui viene tenuto conto, in parte o interamente, dei canoni d’che versati fino al momento.L’coninclude diverse forme contrattuali. Si può decidere insieme al proprietario di firmare un solo contratto o due contratti: uno per il primo periodo di locazione, la cui durata può variare da pochi mesi a 10 anni, e uno per la futura vendita.