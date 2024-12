Ilgiorno.it - Colto sul fatto, spacciatore finisce in carcere

La Polizia di Crema ha arrestato una persona, residente in un paese in provincia di Lodi, che vendeva sostanze stupefacenti nei pressi della sua abitazione a clienti residenti nel Cremasco. Gli agenti, dopo aver messo in atto appostamenti e controlli, la settimana scorsa si sono appostati fuori dall’abitazione di questa persona, della quale da tempo si sospettava che vendesse stupefacenti anche a clienti che arrivavano dal Cremasco. Durante l’ultimo appostamento gli agenti, avendo notato un incontro tra loe un altro individuo, ritenendo che vi fosse stato uno scambio di denaro per della droga, hanno fermato prima il presunto cliente trovandolo in possesso di una piccola quantità di hashish. Quindi i poliziotti hanno proceduto a controllare anche il presuntoil quale, accortosi della loro presenza, ha cercato di scappare e di disfarsi dello stupefacente in suo possesso, gettandolo in un giardino.