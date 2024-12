Ilrestodelcarlino.it - Borgo Rosselli, festa con Elisabetta Cocciaretto

La società sportivaASD ha celebrato in grande stile un pranzo per il Natale 2024 con una conviviale svoltasi ieri presso il ristorante “Il Timone” di Porto San Giorgio, alla presenza di oltre 200 persone. L’evento ha riunito l’intera “famiglia”, composta da atleti di ogni età, staff tecnico, sponsor e fornitori, nonché numerose autorità comunali e regionali, accomunate dal vivo entusiasmo per i colori della storica società di Porto San Giorgio. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco Valerio Vesprini, il Vicesindaco e Assessore allo Sport Fabio Senzacqua, i Consiglieri Regionali Jessica Marcozzi e Marco Marinangeli, l’Assessore Carlotta Lanciotti e il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Bragagnolo, i quali hanno espresso parole di elogio per l’impegno profuso daASD sia nel campo sportivo sia in quello sociale, a beneficio dei giovani e di tutta la comunità cittadina.