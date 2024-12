Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile. Bcl, testa-coda di Natale

Il peggior attacco del torneo, quello del Castelfiorentino, contro la seconda miglior difesa, quella lucchese. Ma, soprattutto, il classico: l’ultima, Castelfiorentino, contro la prima della classe, Bcl. Oggi, alle 18, al palasport "Nedo Betti" della cittadina della Valdelsa (arbitri Barbarulo di Firenze e Pampaloni di Arezzo), un match per niente scontato (all’andata, ad esempio, i biancorossi si imposero 83-76 solo nel finale) e con punti pesanti. A sette giornate dalla fine della regular season di prima fase, è necessario per tutti i club conquistare il miglior piazzamento possibile. A partire da questa ultima giornata del 2024. Poi ci sarà la sosta e si ripartirà, per Barsanti e compagni, con la gara casalinga del 5 gennaio, contro la Virtus Siena. Per Bcl la vittoria serve a mantenere la vetta della classifica e, più che altro ed importantissimo, a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione per un campionato che, da qui in avanti, sarà sempre più impegnativo.