Vieira a DAZN | Genoa coraggioso ma serve più aggressività

Un secondo tempo di riscattoAl termine della sconfitta contro il Napoli, Patrick, allenatore del, ha condiviso la sua analisi ai microfoni di, soffermandosi sulle due facce della prestazione della sua squadra. “Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo – ha dichiarato– mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a fare il secondo gol perché avremmo meritato il pareggio”. L’allenatore ha evidenziato come l’atteggiamento mostrato nella ripresa possa essere la base per crescere: “Se continuiamo a giocare come nel secondo tempo, sarà più probabile vincere piuttosto che perdere”.: L’importanza dell’contro squadre di verticenon ha nascosto le difficoltà incontrate dai suoi nel primo tempo, dove è mancata l’necessaria per affrontare avversari di alto livello: “Contro squadre che giocano per vincere lo scudetto, la qualità dell’avversario può mettere in difficoltà.