L’Atalanta saluta Francesco Modesto allenatore dell’Under 23

L’Atalanta si congeda con rispetto da Francesco Modesto, l’allenatore che ha guidato con successo gli Under 23 fino ai playoff in entrambe le stagioni. Una decisione prematura che apre un nuovo capitolo, lasciando il club alla ricerca di una guida capace di continuare la crescita. La stagione appena conclusa conferma il talento e la dedizione di Modesto, dimostrando quanto sia stato importante nel progetto del settore giovanile nerazzurro.

LA NOVITÀ. Chiuso in anticipo il rapporto tra il club e l'allenatore, con cui la squadra ha raggiunto i playoff in entrambe le stagioni.

L’Atalanta saluta Francesco Modesto, allenatore dell’Under 23 - È stato chiuso in anticipo il contratto tra l’Atalanta e Francesco Modesto, allenatore della formazione Under 23 nelle due stagioni d’esordio della seconda squadra nerazzurra. Si legge su ecodibergamo.it

